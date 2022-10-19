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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

AA

Boyabat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Boyabat Muhtarlar Derneği adına Osmanköy Muhtarı İhsan Erdem tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törenin ardından Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, muhtarları makamlarında kabul ederek, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Kaymakam Yılmaz, mahalle ve köylere hizmet verirken muhtarlarla işbirliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyduğunu, söyledi.

Yılmaz, "Sizler mahalle ve köylerinizde devletimizin temsilcileri olarak kurumlar arasında köprü vazifesinde bulunurken hizmetlerimize öncülük etmiş oluyorsunuz. Sizlere teşekkür ediyor başarılı çalışmalar diliyorum." dedi.

Törene, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Şeref Kutu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Alarslan, İYİ Parti İlçe Başkanı Mithat Mor, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

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