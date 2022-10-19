Sinop'ta "Özelim Projesi" ile özel gereksinimli bireyler spor yapma imkanı buluyor

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SİNOP (AA) - Sinop Valiliğince hazırlanan "Özelim Projesi" ile özel gereksinimli bireyler farklı dallarda spor yapma imkanı buldu.

Sinop Valiliğince hayata geçirilen ve çeşitli kurumların desteğiyle uygulanan "Özelim Projesi" kapsamında Merkez Yeni Spor Salonu'nda program gerçekleştirildi.

Etkinlikte özel gereksinimli bireylere 13 antrenör ve 40 görevli personel tarafından 110 katılımcı ile atletizm, badminton, masa tenisi, jimnastik, tenis, judo, güreş, yüzme ve bocce branşlarında eğitim verildi.

Geçen yıl başlatılan bu yıl da devam ettirilecek projenin açılışında konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, "Eşim Filiz Karaömeroğlu Hanımefendinin himayesinde, 2021 yılında başladığımız ve bu yıl da devam ettireceğimiz Özelim Projesi ile özel bireylerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Karaömeroğlu, özel gereksinimli bireylerin kapalı ev ortamlarında hareketsiz kalmalarının olumsuzluklarını anlatarak, "Özel gereksinimli bireylerimizin bedensel, psikolojik, sosyal ve akademik olarak ilerlemelerini sağlamak için Sinop'ta 'Özelim Projesi'ni başlattık. Bu proje ile özel gereksinimli bireylerin birbirlerinden ve toplumdan uzaklaşmasının önüne geçerek, bulundukları çevrede spora, sanata, sosyal ve toplumsal faaliyetlere olan ilgilerinin artmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Karaömeroğlu ve beraberindekiler, özel gereksinimli bireylerle masa tenisi, bocce, voleybol ve badminton oynadı.

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