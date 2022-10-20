"Elektronik Kelepçe" Sinop’ta kadına şiddeti önledi

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SİNOP (AA) - Sinop'ta uzaklaştırma kararı bulunan şiddet mağduru eşine yaklaştığını elektronik kelepçe sayesinde fark eden emniyet ekipleri şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezinde bir kişinin şiddet mağduru eşine yaklaştığı elektronik kelepçe uygulamasıyla tespit edildi.

Elektronik kelepçe sayesinde şüpheli kişinin bulunduğu bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce bölgede yapılan araştırmada hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi aracının içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlının aracında yapılan aramada 31 mermi ve 2 bıçak ele geçirildi.













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