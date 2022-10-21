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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat Gençlik Merkezinden "Merkezim Her Yerde" projesi

AA

Boyabat Gençlik Merkezinden "Merkezim Her Yerde" projesi

SİNOP (AA) - Boyabat Gençlik Merkezi, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında ilçedeki okulları ziyaret ederek etkinlik gerçekleştiriyor.

Boyabat Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada, Gençlik Merkezi Müdürü Halil Emre Kaya ve personelinin Hacı Mukaddes Kızılay Anaokulu'nu ziyaret ederek müzikli çocuk oyunları, sosyal ve sportif etkinlikler gerçekleştirildiği belirtildi.

Halat çekmeden çuval yarışına, akıl ve zeka oyunlarından yüz boyamaya, badmintondan çocuk oyunlarına müzik eşliğinde sosyal ve sportif birçok etkinlikle minik kalplere dokundukları aktarılan açıklamada, "Yüzlerde gülümseme ve tebessümün mimarı olduk. Boyabat Gençlik Merkezi olarak Merkezim Her Yerde projemizi tüm okullarımızda gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.


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