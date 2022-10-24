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Geleneksel Boyabat Panayırı sona erdi

AA

Geleneksel Boyabat Panayırı sona erdi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen panayır sona erdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 12-23 Ekim arasında gerçekleşen panayır sürecinde, alınan güvenlik önlemleri sayesinde asayiş yönünden sorun yaşanmadı.

Polis noktası oluşturulan panayır alanında, ilçe ve il takviyeli 400 personel ile 24 saat görev alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 500 esnafın sabit olarak hizmet verdiği panayır alanında 15 bin civarında insan sirkülasyonu olup toplum destekli polislik kapsamında KADES Kadına El Kalkamaz, KADES Tek Tuşla Şiddetin Karşısında Kadınların Yanında, Sinop Senin Desteğinle Daha Güvende, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Mal Varlığına Karşı İşlenen Suçlar, telefon dolandırıcılığı ve hırsızlık projelerini içeren 5 bin 500 tane broşür dağıtılmıştır. Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında vatandaşlarımızın yanındayız."

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