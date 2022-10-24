Sinop'u kruvaziyer turizmiyle beş ayda 15 bin turist ziyaret etti

SİNOP (AA) - VEYSEL ALTUN / MUSTAFA ÇAVUŞ - Karadeniz'in önemli turizm kenti Sinop'ta, bu yıl haziran ayında başlayan kruvaziyer seferlerinin sonuncusu gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en kuzey ucu Sinop, üç tarafını çeviren temiz sahili, tarihi mekanları, doğal güzellikleri ile öne çıkarken, kruvaziyer turizminde de adından söz ettiriyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde 2009 yılında yapılan kruvaziyer zirvesinde, kruvaziyer gemileri ağına dahil edilen Sinop, 6 Haziran 2018'e kadar 200'ü aşkın kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptı.

Dört yıllık bir aranın ardından geçtiğimiz haziran ayında yeniden kruvaziyer gemilerini ağırlamaya başlayan kentin limanına beş ayda 15 kruvaziyer gemisi yanaştı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden son gemi, Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande de İstanbul ve İzmir'den sonra 750 Rus yolcusuyla Sinop Limanı'na geldi.

Rus turistler kentte Türkiye-Rusya dostluk bayrağı açtı, müzik eşliğinde oynadı, alışveriş yaptı, tabiat parklarını gezerek kenti tanıma fırsatı buldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, sezonun son gemisinin kente demir attığını belirtti.

Kasım ayı sonuna kadar da seferlerin devam etme ihtimali olduğunu ancak şu anda net olmadığını ifade eden Süren, "Bu da şunu gösteriyor gerçekten Karadeniz'in Galataport ayağı şeklinde Blackseaport adı ile bir alternatif olarak değerlendirilebilecek bir potansiyelimiz var." dedi.

- "İlin ekonomisine önemli katkılar sağladı"

Turistlerin doğa turu olarak Hamsilos, Akliman, İnceburun ve Sarıkum'dan oluşan bir rota ile günübirlik geziler yapabilme imkanı bulduklarını anlatan Süren, "Yaklaşık 15 bin civarında ziyaretçi ağırladık bu sezon. Bu da ilin ekonomisine önemli katkılar sağladı. Gelen ziyaretçilerin de 'tarihi ve doğa harikası olarak adlandırıp' çok memnun olduğunu görüyoruz. Hem ziyaretçilerimizin memnuniyeti hem de ilimiz esnafının memnuniyeti söz konusu." diye konuştu.

Önümüzdeki yıllarda kruvaziyer seferlerinin artarak devam edeceğini dile getiren Süren, şunları kaydetti:

"Bunun yanında Avrupa'dan da kruvaziyer gemilerinin bağlantıları şu anda gündemde. Büyük bir altyapımız var. Daha önce 2009 yılında Amerika’nın Miami kentinde yapılan zirvede burası kruvaziyer liman ağına alındığında yaklaşık biz 200 civarında gemiyi ağırlamıştık. O yönden altyapımız var. İnşallah o eski ihtişamlı günlerine tekrar döneceğiz."





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