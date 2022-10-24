Sinop’taki tefecilik operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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SİNOP (AA) - Sinop’ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sinop Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ayancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 12 mağdurun şüphelilerden faizli para aldıkları ve faizli şekilde geri ödeme yaptığını tespit etti.

Mağdurların beyanının ardından Ayancık ilçe merkezinde 2 ve Erfelek ilçesi Karacaköy mevkisindeki bir ikamete eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramalarda, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 53 fişek, 38 kartuş, 98 kurusıkı fişeği, 13 dolu senet, 39 boş senet, borç bilgileri içerikli ajanda, 4 cep telefonu, 4 sim kart, flash bellek, kelebek tabir edilen kesici alet ve açılır kapanır kesici alet ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

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