Sinop'ta kıyı balıkçıları kasalar dolusu palamut avladı

SİNOP(AA) - Sinop'ta kıyı balıkçıları, küçük teknelerle açıldıkları Karadeniz'den bol palamutla döndü.

Sinoplu balıkçı Yakup Sırgancı, AA muhabirine, Sinop'ta bu sezon av sezonunun son güne kadar durgun geçtiğini söyledi.

Sinop'ta son günlere kadar deniz suyunun aşırı soğuk olduğunu belirten Sırgancı, "Su sıcaklığın normale dönmesiyle bir haftadır güzel bir balıkçılık başladı. Allah'a şükürler olsun, sularımızda güzel balıkçılık var. Bütün balıkçı arkadaşlar bu bolluktan nasiplerini kapıyor. Gece mesaisi kalabalık şekilde devam ediyor. Şu ana kadar çok kuvvetli balık yakalayamamıştık ama bu akşam 200 kasa civarında balık yakaladık." dedi.

Öte yandan tezgahlarda palamudun tanesi, büyüklüğüne göre 20 ila 50 lira arasında satılıyor.





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