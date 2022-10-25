"İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırı Sinop'ta

SİNOP (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla hazırlanan tanıtım tırı, Sinop'a geldi.

Kent Meydanı'ndaki tanıtım tırını ziyaret eden vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlükleri ve tabletlerden daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri inceledi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut ve arsa projesinin tanıtımının yapıldığını söyledi.

Sinop'ta 676 sosyal ve 1000 konut arsasının ilk etapta vatandaşlara sunulacağını ifade eden Karaömeroğlu, "Bugün Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesini Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta dile getirmişti. Bugün de 17 ilimizde projenin ilk temelleri atılıyor." dedi.

​​​​​​​TOKİ aracılığıyla tüm illerde konut yapılacağını belirten Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"Kurulan stantlarda TOKİ'nin vereceği konutlarla ilgili, 'Nasıl başvuru yapılacak, şartları nedir?' diye bir bilgilendirme yapılıyor. Hatta tercih edeceğiniz dairenin de nasıl olduğunu sanal alemde göstermiş ve başvuru şartlarını da anlatmış oluyor. İnsanlarımızın dolandırılmaması için her ilde tanıtım stantları kurulup halk bilgilendiriliyor. Sadece Sinop'ta 676 konut için başvuru şartları anlatılıyor. Başvurular sadece Halk Bankası'na ve e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Onun için vatandaşlarımız diğer insanların yanlış bilgilendirmelerine karşı kendilerini korusunlar. Vatandaşlarımızın bu şekilde hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Bugün 20.00'ye kadar vatandaşlarımıza bilgilendirme yapacağız. Kendim de daireleri sanal gözlükle gördüm. Başvuru hakkım olsa almak isterdim. Manzaramız da evlerimiz de çok güzel. Herkese başvuru yapmasını tavsiye ediyoruz."

Projeleri inceleyen vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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