Sel felaketinin yaşandığı Ayancık kışa hazırlanıyor

SİNOP (AA) - Sinop İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, geçtiğimiz yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını, kış gelmeden kalan bölümlerin tamamlanması için çalışmaların hızlandığını belirtti.

Üçüncüoğlu, AA muhabirine, Ayancık'ta yaşanan sel felaketinin ardından Özel İdare tarafından 150 milyon lira ödenekle geçiş yerleri, menfezler, su ve su kanallarının büyük bir kısmının tamamlandığını, ilçenin yüksek ve heyelanlı bir bölge olması nedeniyle bazı yerlerde çalışmaların hala devam ettiğini söyledi.

Sel felaketinden dolayı zarar gören köy yolları bağlantılarının tamamlandığını ve 250 kilometrelik yol çalışma ihalesinin yapıldığını hatırlatan Üçüncüoğlu, şunları kaydetti:

"Sinop'ta en büyük köy yolu ağına sahip ilçemiz 940 kilometre ile Ayancık'tır. Bu yolun 340 kilometresi grup, 600 kilometreden fazlası da birinci ve ikinci derece olan köy yollarıdır. Sel felaketiyle birlikte yıkılan yolların 250 kilometrelik bölümünün kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Ayrıca köylerde yaşayan insanlar için hayati önem taşıyan içme suyu şebekelerinin büyük bir kısmı tamamlandı. Bu kapsamda Ayancık'ın birçok köyünde 200 civarında büyük bir bölümü tamamlanan ve yapımı devam eden menfez, geçiş yerleri ve köprüler var. Selden etkilenen Ayancık köyleri için Özel İdare tarafından 150 milyon lira ödenekle, geçiş yerleri, menfezler, su ve su kanallarının büyük bir kısmı yapıldı. Önümüzde kışa hazırlık amacıyla Özel İdare nezdinde Karayolları ve diğer firmalarla birlikte çalışmalar sürüyor. Şu anda olumsuz bir durum yok. Eksik kalan ve öncelikli yerlere derhal müdahale ediyoruz."

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