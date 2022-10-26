Boyabat'ta 6. Çocuk Kitapları Günleri başladı

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SİNOP (AA) - Boyabat Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Çocuk Kitapları Günleri, başladı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Kitapları Günleri'nin açılışına Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ile davetliler katıldı.

Araştırmacı yazar Yaşar Koca, arkeolog Çiğdem Eker, eğitimci İbrahim Uysal, gazeteci Rahime Uçar ve yazar Hüseyin Ceylan'ın da geldiği fuarda 30 yayınevine ait 3 bin çocuk kitabı sergileniyor.

Coşar, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenledikleri fuarın geleceğin teminatı çocuklar için hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.



En büyük zenginliğin ilim öğrenmek olduğuna işaret eden Coşar, "Gelecek çocuklarımızın omuzlarında yükselecektir. Rabb'im yollarını açık etsin. Çocuklarımıza bol bol kitap okuyun diyor, başarılar diliyorum." dedi.

Fuarın dört gün açık kalacağı öğrenildi.











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