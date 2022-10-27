Hamsilos Bisiklet ve Yürüyüş Yolu tamamlanmak üzere

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SİNOP (AA) - Sinop'ta denizle ormanın iç içe olduğu Hamsilos Tabiat Parkı'na yapılan 2 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolunun bir ay içinde hizmete açılması planlanıyor.

İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü, bölgeyi cazibe merkezi haline getirmek amacıyla Hamsilos Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi'ni hazırladı.

8 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu projesinin ilk etabı olan 2 kilometrelik kısım, aralıkta hizmete açılacak.

Hamsilos Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, gündüz yeşil ve mavinin buluştuğu manzarasının yanı sıra gece ışıklandırmasıyla da ayrı güzellik sunuyor.

Karadeniz turizmine katkı sağlayacak yol, dronla havadan da görüntülendi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, Hamsilos Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nun bir ay içinde açılacağını söyledi.

Sinop'un hem doğa hem tarih turizmi açısından çok zengin olduğunu belirten Karaömeroğlu, "Bu şehrin turizm altyapısının iyileştirilmesi için Hamsilos Yolu projesini hazırladık. Turizmin altyapısının iyileştirilmesi, hazırlanması anlamında önemli bir proje. 2 kilometre bisiklet ve yaya yolundan oluşan projemizi inşallah bir ay içinde tamamlıyoruz." dedi.

Kentin, Karadeniz Sahil Yolu'nun tamamlanmasıyla daha çok turisti çekeceğini ifade eden Karaömeroğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah Sinop bu yüzyılda doğa turizminin başkenti olacak. Turizmin yeni rotasının başında gelecek. Sinop Havalimanı'na kadar 6 kilometrelik bisiklet yolunu birleştirmeyi planlıyoruz. 8 kilometrelik bisiklet yolunu tamamlayacağız. Hamsilos fiyort tarafında, çay, kahve içilecek restoran anlamında altyapıyı da hazırlayacağımız ek bir projemiz var. 13 milyon liralık bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Orman içinde yürüyüş yolları, fiyortta asma köprü ve doğa içinde dinlenme alanları yapacağız."

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