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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta günde 30 ünitenin üzerinde kan bağışı yapılıyor

AA

Sinop'ta günde 30 ünitenin üzerinde kan bağışı yapılıyor

SİNOP (AA) - Türk Kızılay Sinop Kan Alma Birimi Sorumlusu Muharrem Coşkuner, günde 30 ünitenin üzerinde kan bağışı alındığını bildirdi.

Coşkuner, AA muhabirine, Kent Meydanı Projesi kapsamında kan alma biriminin de içinde bulunduğu binanın yıkılmasıyla 5 aydır mobil kan toplama araçlarıyla kan bağışı kabulü yaptıklarını söyledi.

Sinop Üniversitesi öğrencilerinin kendileri ile gönüllü olarak çalıştığını, vatandaşlarla görüşüp kan bağışçısı bulduklarını belirten Coşkuner, "Dolayısıyla Sinop Üniversitesinin açılmasıyla kan bağışı sayısında da ciddi artış yaşandı. Seyyar halde olmamız nedeniyle bazı zorluklar yaşıyoruz. En kısa sürede yapılması planlanan yeni yerimize geçmeyi bekliyoruz. Bu arada vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunması için mobil aracımıza davet ediyoruz." dedi.

Coşkuner, günde 30 ünitenin üzerinde kan bağışı alındığını, bunun Sinop için yeterli olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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