Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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SİNOP (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sinop'un Boyabat ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Demircan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, Adli Yargı, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Çağrı Alperen, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Öztepe ile diğer ilgililer katıldı.





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