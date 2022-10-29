Boyabat'ta "Voleybol Cumhuriyet Kupası" turnuvası sona erdi

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SİNOP (AA) - Boyabat Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kamu Kurumları Arası Voleybol Cumhuriyet Kupası", sona erdi.

Boyabat Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda 8 Ekim'de başlayan turnuvada dört grupta 22 takım mücadele etti. Final maçında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Atatürk Ortaokulu'nu 3-1 mağlup ederek birinci oldu.



Turnuvanın üçüncülük maçında ise Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğünü 3-2 yendi.



Turnuvanın final karşılaşmasını Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Cihan Tosunoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem de izledi.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında verilecek.





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