Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

En güzel ve anlamlı 29 Ekim şiirleri

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni gerçekleştirildi.

Şehir Stadyumu'ndaki tören, Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar'ın törene katılan öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Yılmaz, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı.



Öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okumasının ardından halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ardından Atatürk Ortaokulu bandosu eşliğinde gerçekleştirilen resmi geçitle sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, Adli Yargı, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Çağrı Alperen, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Öztepe katıldı.











Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.