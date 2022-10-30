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SİNOP (AA) - Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.



Cumhuriyetin kuruluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle Sinop Valiliği ve Belediye tarafından düzenlenen fener alayı Hükümet Meydanı'nda başladı.



Burada ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle toplanan vatandaşlar, bando eşliğinde Sakarya Caddesi ve Tuzcular Caddesi'ni takip ederek, İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

Fener alayına Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kurum ve daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

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