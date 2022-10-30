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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'taki Balatlar Yapı Topluluğu'nun kapıları turizme açılacak

AA

Sinop'taki Balatlar Yapı Topluluğu'nun kapıları turizme açılacak

SİNOP (AA) - VEYSEL ALTUN - Sinop'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumunun katkılarıyla kazı çalışmaları yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu'nun gelecek sezon ziyarete açılması planlanıyor.

Kent merkezinde 2 bin 300 yıllık geçmişe sahip yapıda 2010'da başlatılan kazıda bugüne kadar Helenistik, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu tahmin edilen heykel parçaları, hamam ve kilise kalıntıları gibi bulgulara ulaşıldı.

Yapının geçmişte yerleşim yeri, hamam ve eğlence merkezi, manastır olarak kullandığına dair bilgilere ulaşılan kazıların bu yılki bölümünde ise "kanatlı Eros figürü" ve "dalga motifleri" bulunan geç Helenistik döneme ait mozaik döşemeler gün yüzüne çıkarıldı.

Zengin Doğu Romalılar için yapıldığı tahmin edilen 1600 yıllık döşeme mozaiklere ulaşılan yapı, pek çok kültür katmanını bir arada barındırıyor.

Yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayan kentte, Tarihi Sinop Cezaevi, surlar, kale, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin yanı sıra Sinop'un kültürel zenginliği olarak Balatlar Yapı Topluluğu'nun da ziyarete açılması planlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, 1924 yılında azınlıkların kilise olarak kullandığı Balatlar Kilisesi'nde 12 yıldır kazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yapının, henüz çoğu toprak altında geniş bir alana yayıldığını belirten Süren, "Gelinen nokta itibarıyla büyük bir Roma hamamı ve günümüzde de önemli bir Helenistik yapı topluluğunun olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili Bakanlığımızca kamulaştırma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Süren, iki ay önce Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen bir heyetin Balatlar Yapı Topluluğu'nda saha araştırmaları yaptığını dile getirerek, "Arkeolojik kazılar devam ederken Balatlar Yapı Topluluğu'nu ziyarete açmak konusunda isteklerimizi bildirdik. Kentte Hamsilos Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi tamamlanmak üzere. Bununla eş zamanlı olarak da yapının ziyarete açılmasıyla ilgili girişimlerde bulunuldu." diye konuştu.

- "Balatlar Yapı Topluluğu'nu önümüzdeki sezona hazır hale getireceğiz"

Balatlar Yapı Topluluğu'nun merak edilen, ziyaret edilmek istenen bir yer olduğuna dikkati çeken Süren, yapıyı yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açmayı istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En kısa zamanda Sinop kültür rotasına Balatlar Yapı Topluluğu'nu da ilave etmek istiyoruz. Bir taraftan kazılar devam edecek. Genişleme alanına doğru kamulaştırmalara devam edip kazılara devam edeceğiz. Şu anda gezi rotasıyla ilgili proje çalışmamızı devam ettiriyoruz ancak yeni bulunan Helenistik mozaik kalıntılarını da ilave edeceğimiz projemizi tamamlamak üzereyiz. Projemizle Balatlar Yapı Topluluğu'nu ören yeri haline dönüştürerek önümüzdeki sezona hazır hale getireceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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