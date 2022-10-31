Sinop'ta Müftülük 333 nikah kıydı

SİNOP (AA) - Sinop il genelinde, 2017 yılında müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından bugüne kadar 333 nikahın kıyıldığı bildirildi.

İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, AA muhabirine, resmi gazetede yayımlanan kararla 2017'den beri müftülüklerde nikah kıyılabildiğini söyledi.



Şimdiye kadar il genelinde 333 nikah kıydıklarını belirten Düzgüney, müftülükte nikah kıydıran çiftlerin ayrıca tekrar belediyeye müracaatla medeni nikah kıydırmalarına gerek kalmadığını söyledi.



Düzgüney, "Müftülüklerde nikah işlemleri belediyelerdeki resmi nikah prosedürleriyle aynı. Evlenecek çiftlerin müftülüğe müracaat etmesiyle birlikte başvurularını sistemden girerek çiftin önünde evlenmelerine herhangi bir engel yoksa talepleri doğrultusunda bir takvim veriyoruz. Müftülükte ya da düğünün yapıldığı mekanda nikahlar gerçekleşiyor." dedi.

Nikahın çiftler arasında bir akit olduğunu ifade eden Düzgüney, "Normalde resmi nikah ve dini nikah diye bir ayrım da yoktur. Müftülüklere yetki verilmesiyle birlikte bu ayırım da ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla müftülüğümüze dini ve resmi nikah için ayrı ayrı gelme işi de bitmiş oldu. Evlenen çiftlere, evliliğin bir evcilik oyunu olmadığını sabırla iyi günde ve kötü günde birlikte bir hayat yaşamak, yol arkadaşlığı yapmak olduğunu ifade ediyoruz. Bu kapsamda aile, toplumun direğidir. Aile kurumu güçlendikçe toplum daha da güçlenecektir. Evliliğe adım atacak çiftlere de buradan mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

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