Eğitim-Bir-Sen Sinop Şubesi'nden Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

SİNOP (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Sinop Şubesi tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlenmesiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.

Boyabat ilçesinde Beyazıt Camisi Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Eğitim Bir-Sen Sinop Şube Başkanı Ramazan Çelik, eğitimin verimliliği ve niteliğinin eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi ile mümkün olabileceğini söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun öğretmenlerin beklentilerini karşılamadığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Eğitim ve öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez unsurlardan biri olan eğitim kurumu, yöneticiliği ve eğitim liderliğinin meslek kanunu kapsamında düzenlenmesini, yöneticilik ve liderlik süreçlerine katılım, bu pozisyonlardaki mali, sosyal ve özlük hakların da mutlaka kanuni bir dayanak ve güvenceyle tanımlanmasını istiyoruz. Öğretmenin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle öğretmenlik meslek kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır.”





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.