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Sinop'ta yaşlı kadını dolandıran zanlı tutuklandı

AA

Sinop'ta yaşlı kadını dolandıran zanlı tutuklandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, kendisini emniyet mensubu olarak tanıtarak yaşlı kadını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi Ada Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki Müzeyyen Y'yi telefonla arayan bir kişi, "Hırsızlık yapılarak kuyumcuya verilen bir altını evinizde bulunduruyorsunuz, bu yüzden evinizdeki altın ve paraları bana verin" diyerek yaşlı kadının altın ve parasını istedi.

Müzeyyen Y'nin ikna olması üzerine eve giden ve kendisini emniyet amiri olarak tanıtan Osman Y, yaşlı kadına ait 4 bilezik, 8 çeyrek ve 6 gram altın ile 3 bin lirayı alarak ayrıldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Müzeyyen Y, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yaşadıklarını aktardı.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen zanlının ticari taksiyle Samsun'a gittiği belirlendi.

Ekiplerin haber vermesi üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Osman Y, buradaki işlemlerinin ardından Sinop Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kente getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

Şüphelinin üzerinde ele geçirilen altınlar ile 2 bin 300 lira ise polis tarafından Müzeyyen Y'ye teslim edildi.

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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