Sinop'ta 6 derneğe İçişleri Bakanlığınca maddi destek sağlandı

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SİNOP (AA) - Sinop Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nurdan Taşkan, İçişleri Bakanlığı tarafından kent genelinde faaliyet gösteren 6 derneğe 502 bin 818 lira destek sağlandığını söyledi.

Taşkan, AA muhabirine, Bakanlıkları tarafından her yıl derneklere kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu kurumları ile ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması amacıyla maddi destek sağlandığını dile getirdi.

Hayata geçirilen uygulama kapsamında Sinop'ta, proje hazırlayarak başvuruda bulunan 6 derneğin destek almaya hak kazandığını vurgulayan Taşkan, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda genel müdürlük, her yıl bütçe imkanları doğrultusunda derneklerce hazırlanan projelere yardım etmektedir. 18 Şubat'ta başlayan proje başvuruları yıl sonuna kadar devam edecek. Proje hazırlamak isteyen dernekler tüzüklerindeki amaçlara uygun projeler hazırlayarak Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün internet sitesinden proje başvurusu girişlerini gerçekleştirebilir. Şu ana kadar 6 dernek müracaat etti ve hepsinin projeleri kabul edildi."





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