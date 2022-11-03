Sinop'ta çocukların judo yapma hayali polisin desteğiyle gerçek oldu

SİNOP (AA) - Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında kentte sportif faaliyetlere katılma imkanı olmayan 20 çocuk için judo kursu açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı çerçevesinde "Kuzeyin İncileri Projesi" kapsamında 20 çocuk için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla spor yapabilmeleri için judo kursu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda, devletin tüm imkanlarıyla lisanslı sporcular yetiştirilmesine destek olacaklarını söyledi.

Devletin tüm kurumlarının çocukların yanında olduğunu vurgulayan Çetiner, "Bu işbirliğiyle inşallah bundan sonra da yine çocuklarımızın, gençlerimizin yararına çabalarımız devam edecek. Bu çocuklarımıza judo eğitimi verdireceğiz ve hepsi birer sporcu olacak. Velilerimize de verdikleri katkıdan ötürü teşekkür ediyorum. Onların bizle yaptıkları iş birliğiyle çocuklarımız inşallah gelecekte birer lisanslı sporcu olacak." dedi.

Konuşmaların ardından çocuklara judo kıyafetleri verildi. Çocuklar, daha sonra kıyafetlerini giyerek katılımcılara gösteri sundu.

​​​​​​​



​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.