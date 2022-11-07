Sinop'ta aranan 2 firari hükümlü yakalandı

SİNOP (AA) - Sinop'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilere yönelik farklı adreslere operasyon düzenlendi.
Ekiplerce, Gerze ve Boyabat ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda haklarında göçmen kaçakçılığı ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.