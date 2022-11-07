Boyabat'ta köy yaşam merkezi açıldı

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan köy yaşam merkezi açıldı.

Bağlıca köyünde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Köy Yaşam Merkezi Projesi" çerçevesinde kentteki ilk köy yaşam merkezini Bağlıca köyünde açtıklarını söyledi.

Köyün eski okul binasının artık bir yaşam merkezi olarak hizmet vereceğini vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

"Köy yaşam merkezinde halkın da istek ve ihtiyaçları doğrultusunda arıcılık, bağcılık, bahçecilik, seracılık, dikiş nakış gibi bütün kursları açabileceğiz. Yeter ki köylülerimiz talepte bulunup kursiyer sayısını oluştursunlar. Bizler de hocalarımızı görevlendirip kurslarda vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu projeyle amacı köylerimizi yeniden canlandırıp eski haline getirmektir. Köylülerimiz kurslarımızda hem eğlenip hem öğrenecekler."

Özkan'ın konuşmasının ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.





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