Lakerda Festivali'nde katılımcılar "en iyi tuzlu balık" için yarışacak

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SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta düzenlenecek Lakerda Festivali'nde katılımcılar, en iyi tuzlu balığı yapmak için mücadele edecek.

Sinop Kültür ve Turizm Derneğince, Belediye ile Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle 16-20 Kasım'da gerçekleştirilecek festivale çok sayıda yazar ve gurmenin yanı sıra 50'ye yakın yarışmacı katılacak.

"Buzda değil tuzda balık" sloganıyla festival kapsamında düzenlenecek yarışmada, en iyi tuzluk balık için mücadele edenlerden dereceye girenlere çeşitli hediyeler verilecek.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Sinop'un balığı ile adından söz ettirmeyi başarmış bir kent olduğunu söyledi.

Lakerdanın Sinop ve ülke adına önemli bir besin ürünü olduğunu ancak henüz istenilen seviyede tanıtımının yapılamadığını anlatan Ayhan, "Turizmi geliştirme noktasında ne tür etkinlik varsa destek olmaya çalışıyoruz. Lakerda Festivali de bunlardan biri. Burada güzel bir festivale ev sahipliği yapacağız. Yarışmanın yanı sıra farklı etkinlikler de olacak. Lakerdanın kentimiz ve ülkemiz için bir katma değer haline dönüşmesini istiyoruz. İnşallah bu festivale ile tanıtımına katkı sunacağız." ifadelerini kullandı.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş da vatandaşları festivale davet etti. ​​​​​​​

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