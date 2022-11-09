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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta üretilen lakerda tescil yolunda

AA

Sinop'ta üretilen lakerda tescil yolunda

SİNOP (AA) - Sinop'ta balıkçılar tarafından ağırlıkları bir kilogramı bulan iri palamutlardan yapılan lakerdanın (tuzlu balık) coğrafi işareti alınarak, kent ekonomisine katma değer sağlanması hedefleniyor.

Kentte bazı balıkçılarca palamutların dilimlenip salamura edilmesinin ardından hazırlanan lakerdanın coğrafi işaret belgesi alınarak üretimin kalitesinin düşürülmeden yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, gazetecilere, lakerdanın tescil edilmesi için başlattıkları girişimlerin son aşamaya geldiğini söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvurunun kısa sürede sonuçlanmasını beklediklerini anlatan Akbaş, ikinci aşamada ise Avrupa Coğrafi İşaretler Birliğine lakerda ile ilgili dosya sunacaklarını ifade etti.

Akbaş, lakerdanın tescil edilmesinin Sinop adına mutluluk verici olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerekli girişimlerimizi yaparak dosyamızı sunduk. Sanıyorum bir hafta gibi sürede Sinop lakerdası adıyla tescili gerçekleşmiş olacak. Önemli bir yöresel ürünümüz. Coğrafi işaret alması, kent ekonomisine mutlaka katma değer katacaktır. Ayrıca ilerleyen süreçlerde lakerdanın kalitesinin düşürülmeden üretilmesi için girişimlerimiz olacak. Şimdiden kentimiz adına hayırlı olsun."​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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