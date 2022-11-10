Sinop'ta 53 bin 400 bandrolsüz makaron ele geçirildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen operasyonda 53 bin 400 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Erfelek ilçesinde kaçak sigara imalatı yaptığı tespit edilen bir kişi takibe alındı.
Takip sonucu şüpheliye ait imalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, 53 bin 400 bandrolsüz makaron, 20 kilogram açık kıyılmış tütün ve 2 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirdi.
Zanlı gözaltına alındı.