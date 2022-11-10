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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Önder Atatürk Boyabat ilçesinde anıldı

AA

Büyük Önder Atatürk Boyabat ilçesinde anıldı

SİNOP (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 84. yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde törenle anıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında ise günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Törene Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, İlçe Jandarma Komutan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Öztepe, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.


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