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SİNOP (AA) - Sinop'ta polis merkezine, şehit polis memuru Salih Saraç'ın adı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Gelincik Mahallesi'nde bulunan polis merkezinde düzenlenen programa, şehit polis memuru Salih Saraç'ın yakınları ile Vali Erol Karaömeroğlu, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Düzgüney tarafından dua edilen programda, merkezde Şehit Polis Memuru Salih Saraç köşesi açıldı.

Merkeze de Şehit Polis Memuru Salih Saraç Merkez Amirliği tabelası asıldı.





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