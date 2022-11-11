AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Sinop'ta konuştu:

SİNOP (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Togg sürecinde bir kez daha gördük ki maalesef Türkiye'deki muhalefet anlayışı, milli birliği sağlamamız gereken konularda dahi sadece eleştirmek, yıkmak adına çok üzücü yaklaşımlar sergiliyor." dedi.

Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında beraberindeki heyetle Sinop'a gelen İleri, bir çay bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de AK Parti iktidarının üzerinden 20 yıl geçtiğine işaret eden İleri, geride kalan 20 yılda her alanda ciddi aşamalar kaydedildiğini söyledi.

Dünyada yaşanan ekonomik, gıda ve enerji krizlerine rağmen Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğüne dikkati çeken İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Yüzyılı belgesinin her aşamasıyla ülkenin geleceği adına farklı bir vizyon ve görüş içerdiğini dile getirdi.

AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyona karşı muhalefet partilerinin tutum ve davranışlarının kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini anlatan İleri, "Togg sürecinde bir kez daha gördük ki maalesef Türkiye'deki muhalefet anlayışı, milli birliği sağlamamız gereken konularda dahi sadece eleştirmek, yıkmak adına çok üzücü yaklaşımlar sergiliyor. Türkiye Yüzyılı, inşallah siyasetin de üslubunun ve tarzının değiştiği bir yüzyıl olacak. Muhalefet, demokrasiler için mutlaka çok önemli bir organ. İnşallah hep beraber göreceğiz ki yeni yüzyılda muhalefetin de milli olduğu günler gelecektir." ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine atılan iftiranın, CHP'nin bir milletvekili tarafından adete sahiplenildiğini aktaran İleri, şöyle konuştu:

"CHP üst yönetimi, bu iddia konusunda hiçbir açıklamada bulunmadı. Hemen akabinde CHP milletvekilleri adeta bir mahkemeyi bastı. Yargıya parmak salladılar ve tehdit ettiler. Burada hukuk devleti anlayışlarını da göstermiş oldular. Hemen akabinde CHP Genel Başkanı, maalesef uyuşturucu kaçakçılığına göz yumulması noktasında akla hayale gelmeyecek bir iftirayı dile getirdi. İşte bu üç gelişme bizlere bir kez daha hatırlattı ki karşımızdaki muhalefet, maalesef bu milletin en büyük özelliklerinden biri olan devlet geleneğine, devlet kültürüne vakıf olamamış durumda."

İleri ve beraberindeki heyet, daha sonra kentte ziyaretlerde bulundu.



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