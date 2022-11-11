Sinop'ta 11 Kasım Ağaçlandırma Günü etkinlikleri

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SİNOP (AA) – Sinop’un Boyabat ve Erfelek ilçelerinde 11 Kasım Ağaçlandırma Günü dolasıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Boyabat Kayaboğazı köyünde gerçekleştirilen etkinlikte, 350 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Erfelek ilçesinde de Akçasöğüt köyünde kestane fidanları toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Mustafa Düzgün ve diğer ilgililerin katıldığı fidan dikim etkinliğinde, vatandaşlara da fidan dağıtıldı. ​​​​​​​

Kent merkezinde ise cuma namazı sonrası Alaaddin Camisi'nde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı. Fidan dağıtımı etkinliğine Vali Erol Karaömeroğlu ile diğer ilgililer katıldı. ​​​​​​​





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