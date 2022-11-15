Sinop'ta palamut, tezgahlardaki yerini hamsiye bırakıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Karadeniz'de avlanmaya başlanan hamsi, Sinop'ta tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, hamsinin yavaş yavaş ağlara takılmaya başladığını söyledi.

Bu sezon palamudun bol olmasının hamsi avcılığını etkilediğini vurgulayan Ünlü, balıkçıların daha çok palamuda yöneldiklerini belirtti.

Ünlü, "Bölgemizde palamut avcılığında yavaş yavaş gerileme yaşanıyor. Artık onun yerini hamsi alıyor. Son bir haftadır gördüğümüz kadarıyla hamsi avlanmaya başlandı. Şu an tezgahlarımızda palamut yerine hamsi var. Sezonun kalan bölümünde inşallah hamsi yüz güldürecek." ifadesini kullandı.

Balıkçı Mert Kanal ise hamsinin kilogramının 50 liradan satıldığını dile getirerek, "Avcılığı biraz daha artarsa fiyatı da düşecektir ama en azından Karadeniz hamsisi tezgahlarımızdaki yerini aldı." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.