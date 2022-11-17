Sinop Valisi Karaömeroğlu'ndan öğrencilere dolmuş ücretlerinde iyileştirme sözü

SİNOP (AA) - Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, kendisine kentteki dolmuş ücretlerinin pahalı olduğunu ileten öğrencilere, ücretlerde iyileştirme yapılması için girişimde bulunacağının sözünü verdi.

Vali Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Kerdi Yurtlar Kurumu Sinop Kız Öğrenci Yurdu'nda üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Burada öğrencilerle yemek yiyen Karaömeroğlu, ardından öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Bir öğrencinin dolmuş fiyatlarının yüksek olduğunu iletmesi üzerine Karaömeroğlu, "Ücretlerle ilgili daha önce de bazı öğrencilerimizin talebi oldu. Ben gerekli yerlere ilettim. Süreci takip ediyorum. O konuyu halledeceğiz."dedi.

Öğrencilerden ne dertleri olursa olsun kendisine ulaşmalarını da isteyen Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Psikolojik sorunlarınız, aile problemleriniz, ekonomik, sosyal problemler veya biri sizi rahatsız ediyordur ne olursa olsun devlet sizin yanınızda. Siz bize emanetsizin. Her ne probleminiz olursa bize ulaşabilirsiniz. Bizim öğrencilere ayıracak beş dakikamız her zaman vardır. Siz bu memleketin geleceği, yarınlarısınız. Sizin en iyi şekilde yetiştirilmeniz bu ülkenin geleceği için çok önemli."

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