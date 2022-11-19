Sinop'ta kamu kurumundan akaryakıt çalan zanlı yakalandı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen operasyonda, kamu kurumundan akaryakıt çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte bir kamu kurumundaki motorin hırsızlığıyla ilgili şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstihbari çalışmaların ardından merkeze ilçeye bağlı Ahmetyeri köyündeki bir adrese düzenlenen operasyon kapsamındaki aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen 1200 litre motorin ile 240 litre on numara yağ ele geçirildi.

Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. ​​​​​​​





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