Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda 2 zanlı yakalandı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gerze ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve sürücünün üzerinde arama yapıldı.

Aramada 51,76 gram metamfetamin, 58,81 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde kullanım aparatları ele geçirildi.

Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda ise ilçede meydana gelen silahlı yaralama olayının faili olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

İki olayda da şüpheliler gözaltına alındı. ​​​​​​​





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