Boyabat'ta "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi etkinliği

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SİNOP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Boyabat Gençlik Merkezi üyeleri tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Boyabat Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen etkinlikte geleneksel sanatlar, gönüllülük faaliyetleri, kültürel ve sportif oyunlarla gençler için sosyalleşme çalışması yapıldı.

Kaymakam Enver Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, burada çocuklarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.



Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Halil Emre Kaya, gazetecilere, gençleri sosyal medya bağımlılığından kurtarmak istediklerini söyledi.

Proje kapsamında günümüz gençleri için sorun haline gelen tablet, telefon, sosyal medya gibi bağımlılıkların önüne geçilmesi amacıyla "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesinin uygulandığını anlatan Kaya, bağımlılıklardan uzak, kent meydanında gençlerle buluştuklarını belirtti.



Kaya, "500 civarında öğrencilerimiz, gençlerimiz, arkadaşlarıyla buluştu, yeni arkadaşlıklar edindi ve doyasıya eğlendi. Gençlerimizle halat çekme, çuval yarışı, yüz boyama, müzikal çocuk oyunları, vakumlu ok atışı, matrak oyunu gibi geleneksel ve çocuk oyunları oynadık. Bundan sonra da gençlerimizi gençlik merkezimize davet ediyoruz. Sosyal etkinliklerimize katılmalarını istiyoruz." dedi.





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