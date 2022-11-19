Ayancık'ta "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi etkinliği yapıldı

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SİNOP (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 il ve ilçelerinde organize edilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında Sinop'un Ayancık ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinliklerde akıl ve zeka oyunları, sportif oyunlar ve faaliyetler, sanat sergileri ve çeşitli yarışmalar ile gençler için sosyalleşme etkinlikleri düzenlendi.

Gençlerin sosyal medya bağımlılığından uzaklaşması amacıyla yürütülen proje kapsamında gençler kadar büyükler de ilgi gösterdi. İp atlama, halat çekme, bilek güreşi gibi yarışmaların yanı sıra çocuklar için yüz boyama, el baskı boyama etkinlikleri ve palyaço gösterileri gerçekleştirildi.





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