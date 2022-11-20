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Batı Karadeniz'de 5 ildeki doğa parklarını 664 bin kişi ziyaret etti

AA

Batı Karadeniz'de 5 ildeki doğa parklarını 664 bin kişi ziyaret etti

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanında bulunan Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te milli parklar ve tabiat parkları, 10 ayda yaklaşık 664 bin ziyaretçi ağırladı.

Özellikle yaz aylarının sıcak ve bunaltıcı havasından kaçarak doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin uğrak noktası olan milli parklar ve tabiat parklarının ziyaretçi sayısı, Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan yatırımlarla her geçen yıl artıyor.

Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te bulunan milli parklar ve tabiat parkları da çok sayıda doğaseveri ağırladı.

- "Sinop özelinde ise Hamsilos Tabiat Parkı birinci sırayı çekiyor"

​​​​​​​DKMP 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, AA muhabirine, Türkiye'de korunan alan sayılarının her geçen yıl arttığını söyledi.

Kendi sorumluluk sahalarında 3 milli park ile 19 tabiat parkının yer aldığını ifade eden Çatalçam, söz konusu parkların özellikle yaz aylarında binlerce kişi tarafından ziyaret edildiğini dile getirdi.

Çatalçam, "Sorumluluk alanımızdaki Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te, 10 tabiat anıtımız, 3 tabiatı koruma alanımız, 9 yaban hayatı geliştirme sahamız, 108 devlet avlağımız, 8 genel avlak ve 5 de örnek avlağımız var. Bölge Müdürlüğümüzün sorumluluk alanındaki parklarda yaklaşık 664 bin ziyaretçi söz konusu. Bunların içinde de ziyaretçi sayısı bakımından Küre Dağları Milli Parkı birinci sırada. Sinop özelinde ise Hamsilos Tabiat Parkı birinci sırayı çekiyor. Ziyaretçi sayılarının en fazla olduğu ay, temmuz ayı." diye konuştu.

- Koruma alanlarına yönelik yatırımlar devam ediyor

Sorumluluk sahalarındaki Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Karabük'teki koruma alanlarına yönelik yatırımların devam ettiğini belirten Çatalçam, şunları kaydetti:

"Biz 2022 yılındaki mevcut bütçemize ilave olarak bu sene ilk defa Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ile çalışma yaptık. Sağlamış olduğumuz bu destek özelinde ihalelerimize başladık. İlk olarak 2021 yılı Ağustos ayında yaşanan sel felaketinde zarar gören Tatlıca Şelaleleri ile ilgili çalışma yürüttük. Orada yıkılan köprünün yerine yaklaşık 27 metre açıklığında kemer şeklinde, ahşap giydirmeli bir köprü inşa ettik. Yine orada selden zarar gören bir kır lokantamız vardı, hasar görmüştü. Biz bu binanın da hemen tadilat projesini yaparak, onarımını gerçekleştirdik. Şu an hizmete açılmış vaziyette. Akgöl Sorkun Şelaleleri ve Hamsilos Tabiat Parkı'nda yine projelerimiz söz konusu."

Çatalçam, diğer koruma alanlarıyla ilgili projelendirme çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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