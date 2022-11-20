Sinop'ta "en iyi tuzlu balık" yarışması düzenlendi

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SİNOP (AA) - Türkiye'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Sinop'ta düzenlenen Lakerda Festivali kapsamında "en iyi tuzlu balık" yarışması gerçekleştirildi.

Sinop Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Derneği tarafından Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde "Buzda değil, tuzda balık" sloganıyla gerçekleştirilen yarışmaya, 29 kişi katıldı.

Daha önceden hazırlanan palamut lakerdaları (tuzlu balık), jüri tarafından tadılarak değerlendirildi. Lakerdanın kokusu, tuz oranı ve diriliğine göre yapılan puanlamada, birinciliği Necdet Kanal elde ederken, Kutlu Altun ve Kemal Tokur ikinciliği paylaştı. Sebahat Yetkin'in üçüncü olduğu yarışmada, Sinop Belediyesi jüri özel ödülünü ise Ziynet Mete kazandı.



Dereceye giren yarışmacılara ödülleri, Vali Erol Karaömeroğlu ve Belediye Başkanı Barış Ayhan tarafından verildi.

Çeşitli dans gösterileri, söyleşiler ve kısa film gösterimleri gibi etkinliklerin de yapıldığı festival sona erdi.



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