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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop, Kent Meydanı Millet Bahçesi'ne kavuşmak için gün sayıyor

AA

Sinop, Kent Meydanı Millet Bahçesi'ne kavuşmak için gün sayıyor

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Tarihi yapıları, temiz ve uzun sahilleriyle öne çıkan Sinop'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından uygulanan Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi'nin kasım sonunda tamamlanması planlanıyor.

Kentte 2021 yılında temeli atılan Kent Meydanı Millet Bahçesi'nin yapımında sona yaklaşıldı. 45 bin metrekare alanda uygulanan proje kapsamında 2 bin 500 yıllık tarihi surların ön cephesinde bulunan tüm binalar yıkıldı, yerlerine ağaçlandırma yapılarak yeşil ve sosyal donatı alanları oluşturuldu.

Alan üzerinde çocuk oyun parkları, yürüyüş yolları ve cami inşa edildi. Spor alanlarının kurulduğu bölgede 15 bin fidan da toprakla buluşturuldu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, projenin yüzde 98'lik bölümünün tamamlandığını söyledi.

Tarihi bir kent olan Sinop'un artık bir millet bahçesi ve kent meydanına kavuştuğuna işaret eden Karaömeroğlu, ay sonu itibarıyla projenin tamamlanmasını beklediklerini dile getirdi.

Projedeki asıl amaçlardan birinin tarihi surları turizme kazandırabilmek olduğunu kaydeden Karaömeroğlu, "Bu projeyle kale surlarımızı açığa çıkardık. Surları kapatan kamu binalarını, özel şahıslara ait tüm binaları yıktık. 5 dönümlük çim alan oluşturarak 15 bin fidan diktik. Rekreasyon alanları oluşturduk. Bu alanda Selçuklu mimarisinde küçük bir cami yaptık." dedi.

Karaömeroğlu, projenin hemen devamında aynı bölgede sokak sağlıklaştırma çalışmasına başlayacaklarını belirterek şöyle devam etti:

"Özel İdare olarak kale surlarına ve buradaki tarihi dokuya uygun olsun diye cadde boyunca bina ve sokak sağlıklaştırması yapacağız. Tarihi surların, tarihi dokunun açığa çıkarılması başlı başına turizm adına bir değer. Ayrıca bu alanda arkeopark oluşturacağız. Müzemizin bahçesindeki sütunları, Selçuklu, Osmanlı eserlerini de bu parkta sergileyeceğiz. Güzel ve Sinop'a yakışır bir proje hayata geçmiş olacak."

Vali Karaömeroğlu, alan üzerinde bulunan tarihi askeri gazino binasının da bundan sonra Millet Kıraathanesi ve Kütüphane olarak hizmet vereceğini ifade etti.​​​​​


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