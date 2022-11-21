Ayancık'ta gal arısı zararlısı kestane rekoltesini düşürdü

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde gal arısı zararlısı nedeniyle kestane rekoltesinde bu yıl düşüş yaşandığı bildirildi.

Ayancık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yunus Ünal, AA muhabirine, ilçede kestane rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 80'e varan düşüş olduğunu söyledi.

Gal arısı zararlısının bölgede birkaç yıldır bulunduğunu vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"Kestanede gal arısı zararlısı önceki senelerde de vardı. Fakat bu sene bölgemizde iklim şartları da gal arısının yayılmasına uygun gitti. Dolasıyla kestanenin verim yapacağı ağacın dalları bu zararlının etkisiyle kurudu. Ağaç dalları kurumasa bile ağacın iletim dokularının tıkanmasından dolayı verim düşüklüğü oluştu. Bu gal arısı zararlısının ilaçla veya bir kimyasal ile mücadelesi şu an için mümkün değil. Kimyasal olarak mücadelenin de uygun olmadığı kanaatindeyiz. Şimdi gal arısı zararlısıyla mücadele noktasında Sinop Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bir laboratuvar oluşturuldu. Laboratuvar ortamında çalışmalar yapılıyor."

Kestane rekoltesinde yüzde 80'e varan kaybının olduğunu belirten Ünal, "Gal arısı Avrupa'da da yaygın olarak görülen ve uzun menzillere uçuş yapabilen bir zararlı. Daha önceki yıllarda Yalova ve Bartın'da görüldü. Bizim bölgelerimize de gelmesini tahmin ediyorduk ve bunun tespitlerini yaparak bakanlığa bildirdik. Bu sene bölgemizde özellikle sahil şeridinde büyük bir yaygınlık gösterdi. Ayancık için son zamanların en büyük rekolte kaybı yaşandı." ifadelerini kullandı.

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