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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'taki midye tesislerinde yıllık 5 bin ton dolayında üretim hedefleniyor

AA

Sinop'taki midye tesislerinde yıllık 5 bin ton dolayında üretim hedefleniyor

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Karadeniz'de ilk defa Sinop açıklarında kurulan 6 midye tesisinde, tam kapasiteye ulaşıldığında yıllık 4 bin 952 ton üretim yapılacak.

Sinop Üniversitesi ve özel işletmeler tarafından ​​​​​​​Demirciköy açıklarında kurulan altı çiftlikten üçünde üretime başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, AA muhabirine, Sinop'un balık avcılığı bakımından çok önemli bir merkez olduğunu hatırlattı.

Balıkçılığın bu kadar yoğun olduğu bir kentte alternatif üretim çiftliklerinin kurulmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Önlem, bu noktada Karadeniz'de midye çiftliklerinin ilk defa Sinop'ta faaliyete alındığını belirtti.

Bölgede midye çiftliği kurma başvurusu kabul edilen altı tesisten üçünde 2023 yılından itibaren hasadın başlayacağını anlatan Önlem, Sinop Üniversitesince kurulan çiftlikte yıllık 12 ton midye yetiştirileceğini dile getirdi.

Önlem, bunun yanı sıra iki çiftlikte de faaliyete başlandığına değinerek, "Onların da yıllık 640 ton üretimi olacak. 2023 yılında 652 tonluk bir üretim hedefliyoruz. Altı işletmemiz 3 yılda tam kapasiteye ulaştığı zaman yıllık 4 bin 952 tonluk üretimimiz olacak." dedi.

Karadeniz'deki altı midye çiftliğinin Türkiye'deki midye üretimine önemli katkı sunacağının altını çizen Önlem, "Şu an Türkiye genelinde TÜİK'in en son verilerine bakarsak 4 bin 500 ton civarında üretim söz konusu. Karadeniz'de ilk defa yapılacak olan kara midye (Akdeniz midyesi) üretimi ile biz Sinop olarak tam kapasiteye ulaştığımızda Türkiye üretimini iki katına çıkarmış olacağız." diye konuştu.

- Yapılan analizlerde midyeler sağlıklı çıktı

Önlem, Karadeniz'de yetiştirilen midyelerin analizlerinden olumlu sonuç aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim her sene belli programlar dahilinde analizler yaptırmamız gerekiyor. Özellikle kara midyesi üretimi ile alakalı. Yaptırdığımız analizlerde midyemizin herhangi bir sıkıntı, problem, bir bakteri fazlalığı içermediğini gördük. Tabii tesis kurma noktasında, doğal liman olması, fazla akıntı olmaması gibi avantajlarıyla Sinop daha çok tercih ediliyor."​​​​​​​


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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