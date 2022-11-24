Boyabat'ta kurumlar arası futbol turnuvası düzenlendi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop’un Boyabat ilçesinde kurumlar arası halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Boyabat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen turnuvaya kurumlarca oluşturulan 14 takım katıldı. Turnuvanın finalinde Boyabat Belediyesini 6-5 mağlup eden Boyabat Müftülüğü, birinci oldu.

Dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını takdim eden Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, turnuvaya katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Turnuvanın amacına ulaştığını vurgulayan Coşar, "Gönlüm isterdi ki belediye kazansın ancak güzel oynayan, hak eden kazandı. Burada kaybeden yok, hepsinin kazandığına inanıyorum. Bu dostluğun devam etmesini diliyorum. Tüm takımlarımızı kutluyorum." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.