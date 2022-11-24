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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Valiliğinden "Şiddetin karşısında, kadınların yanındayız" etkinliği

AA

Sinop Valiliğinden "Şiddetin karşısında, kadınların yanındayız" etkinliği

SİNOP (AA) - Sinop'ta, kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkati çekmek amacıyla "Şiddetin karşısında, kadınların yanındayız" etkinliği düzenlendi.

Valilik tarafından İncedayı Mahallesi'ndeki halk pazarında gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Erol Karaömeroğlu ve beraberindekiler tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verilen etkinlikte, katılımcılar da "Kadına el kalkamaz" sloganına destek verdi.

Vali Karaömeroğlu, gazetecilere, 25 Kasım'ın "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olduğunu anımsattı.

Hayata geçirdikleri etkinlikle tüm insanlığa "kadına el kalkamaz" mesajı vermeye çalıştıklarını vurgulayan Karaömeroğlu, "Hep beraber kadınlarımıza yönelik şiddetin son bulması için farkındalık çalışması yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da bize katıldıklarını görmek memnuniyet verici. O nedenle hep beraber diyoruz ki kadına el kalkamaz." ifadesini kullandı.

Karaömeroğlu, konuşmasının ardından sohbet ettiği vatandaşlara, kadınlara karşı sebebi ne olursa olsun şiddet uygulanmaması konusunda uyarılarda bulundu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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