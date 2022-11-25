GRAFİKLİ - Balık avı için Sinop'tan Moritanya'ya yol alacaklar

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SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Türkiye'nin önemli liman kentlerinden Sinop'tan Moritanya'ya gidecek balıkçılar yola çıkmak için gün sayıyor.

Balık avı için Türkiye'den Moritanya'ya tekneleriyle giderek kısmetlerini Atlas Okyanusu'nda arayacaklar arasında yer alan Sinoplu balıkçılar, hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye ve Moritanya nezdinde yasal gereklilikleri yerine getiren Sinoplu balıkçılar, 2 yıl süreyle bu ülkede avcılık yapabilecek. Balıkçılar yabancı sularda avladıkları balıkları ülkede faaliyet gösteren şirketlere satacak.

Kısa bir süre sonra Moritanya'ya doğru yol alacak balıkçılar, burada "Vira bismillah" diyerek 2 yıllık izinleri çerçevesinde avcılığa başlayacak.

Sinop'tan Moritanya'ya gidecek balıkçı teknesinin sahibi Salih Üçüncüoğlu, AA muhabirine, Türk balıkçıların son yıllarda Moritanya'da avlanmaya başladıklarını söyledi.

Kendilerinin de bu ülkede avcılık yapabilmek için 2 yıldır hazırlandıklarını belirten Üçüncüoğlu, birkaç gün içinde herhangi bir aksaklık olmazsa Moritanya serüvenlerinin başlayacağını dile getirdi.

Haziran ayından bu yana hazırlık süreçlerinin devam ettiğini anlatan Üçüncüoğlu, "Ağlarımızı, soğuk su sistemlerimizi ve teknemizin bakımlarını yaptık. 16-17 gün gibi bir yolculuğumuz olacak." dedi.

- Balık avı yıl boyunca devam ediyor

Üçüncüoğlu, Moritanya'da balık avının yılın 12 ayı yapıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tabii bazen yasaklar getirebiliyor Moritanya devleti. 15-20 gün çıkarmadıkları oluyor ama genelde çalışıyorlar. 12 ay sezon oluyor. Okyanusta çalışıyorsunuz, şartlar biraz zor. Her tür balık çeşidi var. 300-400 ton avlanan arkadaşlarımız var. İlk gittikleri senelerde daha boldu, şimdi orada da şartlar biraz zorlaştı."

Balıkçı Recai Ergül ise 2 yıl süreyle Moritanya sularında ekmek parası peşine düşeceklerini ifade etti.

Yolculuk öncesi tüm hazırlıklarını eksiksiz yerine getirdiklerini aktaran Ergül, "Gemimiz Trabzon Sürmene'de tamamlanarak buraya getirildi. Buradaki rutin işleri bitti. Ağlarını burada tamamladık. Yaklaşık 6 ay hazırlık sürdü. Moritanya'da kullanılacak ağlar yeniden yapıldı." diye konuştu.

Ergül, daha önce de Moritanya'ya gittiğini anlatarak, "2016'da da gitmiştim. Tekrar gideceğim. Arkadaşlarımızın üçte ikisi orada çalışmış insanlar. Orada çalışmış olanlarla gitmek biraz daha bizi rahatlatıyor. Ne de olsa stresliyiz. Herkes evinden ayrı kalacak." ifadesini kullandı.



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