Sinop Üniversitesinde "Ağaçlar kitap açtı" etkinliği gerçekleştirildi

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SİNOP (AA) - Sinop'ta bir grup üniversite öğrencisi, arkadaşlarını kitap okumaya teşvik etmek amacıyla kampüs içinde yer alan ağaçlara kitap astı.

Sinop Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Yeniler Kulübü üyelerince üniversite kampüsünde "Ağaçlar kitap açtı" etkinliği gerçekleştirildi.

Kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla yapılan etkinlikte, üniversite kampüsünde yer alan ağaçlara kitaplar asıldı. Ağaçlara asılan kitaplar, başka öğrenciler tarafından okunmak üzere alındı.

Yeniler Kulübü Başkanı Emrehan Gücükatalak, AA muhabirine, kitap okumanın insanı her açıdan ileriye taşıyan bir aktivite olduğunu söyledi.

Gelişen teknolojiyle kitap okuyanların sayısının düştüğünü ifade eden Gücükatalak, bu duruma dikkati çekebilmek düşüncesiyle sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmeye karar verdiklerini belirtti.

Gücükatalak, arkadaşlarını kitap okumaya teşvik edebilmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Kitap okumak, ucu bucağı olmayan ve kişiyi bilimsel anlamda da kişisel anlamda da çok ileriye taşıyan bir eğitim. Daha önce üniversitemizde böyle bir etkinlik görmedim. O nedenle çok da rağbet gördü. Çünkü insanlar bakıyor, ağaçlarda kitaplar ne alaka diye. Bu durum dikkatlerini çekiyor. Yani bir insanın bile oradan kitap alması bizim için büyük mutluluk vesilesi." ifadelerini kullandı.

Kulüp üyesi ve üniversite öğrencisi Evrim Çelik ise etkinliğin amacına ulaşmasından memnun olduklarını dile getirerek, "Vermek istediğimiz mesaj başarılı oldu. Öğrenci arkadaşlarımızın alışık olmadıkları bir durumdu. Gördüklerinde şaşırdılar, aynı zamanda memnun kaldılar." dedi.





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