Sinop'ta komandolardan kadına karşı şiddetle mücadeleye destek klibi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığında görevli komandoların katılımıyla, kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek amacıyla klip hazırlandı.

Sinop Valiliğince hazırlanan ve sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, Şahin Tepesi mevkisinde komandolar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolasıyla "Kadına el kalkamaz" çağrısında bulundu.

Klipte komandolar, "Kadın anadır, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın ailedir, kadın gelecektir." sözlerini kullandı.

Klipte, Vali Erol Karaömeroğlu ile bazı protokol üyelerinin kadına şiddetle mücadeleye ilişkin mesajları ile bu kapsamda yürütülen çalışmalarla ilgili görüntülere de yer verildi. ​​​​​​​





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.