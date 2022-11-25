Sinop’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

SİNOP (AA) - Sinop’ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ümit C. yönetimindeki 57 HD 714 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık karayolu Aliköy mevkisinde karşı yönden gelen Özgür K. yönetimindeki 34 LB 3964 plakalı otomobille çarpıştı.
Ümit C’nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki boş alana devrildi.
Kazada, sürücü Ümit C. ile araçta bulunan Elvide K, İlknur Ö, Sümeyye Elif, Cemile ve Betül Zehra C. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elvide K. kurtarılamadı.