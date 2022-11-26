Sinop'ta tekstil fabrikasında çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

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SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde, bir tekstil fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Osmanköy mevkisinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında kalorifer kazanının yakılması sırasında kıvılcımların atık malzemelerin bulunduğu çuvallara sıçraması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını alevler diğer bölümle sıçramadan söndürdü.

Söndürme çalışmalarına destek veren fabrika çalışanlarından 10 kişi, dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yangın sonucu fabrikanın kalorifer kazanı bölümünde küçük çaplı hasar oluştu.



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